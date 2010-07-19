-TRABZONSPOR, FORTUNA KÖLN'Ü 5-0 YENDİ KÖLN (A.A) - 18.07.2010 - Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Trabzonspor, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Almanya'nın 5. Lig ekiplerinden Fortuna Köln'ü 5-0 mağlup etti. Bordo-mavili takım, kamp yaptığı Tegelen Kasabasından 95 kilometre uzaklıkta bulunan Almanya'nın Köln kentindeki Sud Stadı'nda oynadığı karşılaşmaya, Tolga, Barış Ataş, Mustafa, Glowacki, Ferhat, Gabriç, Sezer, Ceyhun, Engin, Yattara ve Burak 11 ile çıktı. Daha sonra 43. dakikada Ceyhun'un yerine Murat Tosun, 45. dakikada Engin Baytar'ın yerine Egemen Korkmaz, 67. dakikada İbrahima Yattara'nın yerine Barış Memiş, 77. dakikada Gabriç'in yerine ise Cale oyuna dahil oldu. Karadeniz ekibinin gollerini, 35 ve 60. (penaltıdan) dakikalarda Burak, 56. dakikada Murat Tosun, 79. dakikada Sezer ve 90. dakikada Egemen kaydetti.