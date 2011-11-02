Trabzonspor fırsatı tepti

T24

Maçtan notlar



Henrique yedek kulübesinde



Güneş beklenen 11'i sahaya sürdü



Taraftarlar tribünleri doldurdu



Yoğun güvenlik önlemleri



Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 74. dakikada Doumbia'nın kırmızı kart gördüğü mücadele sonunda iki takım da 1 puana razı oldular.Karşılaşma sonunda CSKA Moskova 5 paunla 2. sırada, Trabzonspor da 5 puanda 3. sırada kaldı.. İki takım arasında averaj farkı bulunuyor...Grupta oynanan diğer maçta İnter sahasında Lille'i 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü...Teknik direktör Şenol Güneş, 18 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile yapılan maçın 6'ncı dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart gören ve aldığı 3 maçlık cezası sona eren golcü futbolcusunu ilk 11'de sahaya sürdü. Geçen hafta ligde Gaziantepspor ile yapılan maçta da hastalığı nedeniyle forma giyemeyen Burak Yılmaz'ın 75 günlük Avrupa kupalarında forma giyme hasreti de bu maçla birlikte sona erdi. Burak, bordo-mavili formayla ilk kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi grup maçında sahaya çıktı.27 Eylül'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda, Fransa'nın Lille takımı ile oynanan ve 1-1 biten karşılaşmada sakatlanan, ardından da ameliyat olan Brezilyalı oyuncu Paulo Henrique de tekrar kadroda yer buldu. Teknik direktör Güneş tarafından yedek kulübesinde oturtulan Henrique, 5 maç sonra formasına kavuşurken, 35 gün sonra UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi grup mücadelesi veren takımının kadrosunda yer buldu. Henrique'nin dönmesi nedeniyle Polonyalı golcü Pawel, maç kadrosunda yer almadı.Şenol Güneş, karşılaşmaya beklenen 11'i ile takımını sahaya sürdü. Geçen sezon ligin 25'inci haftasındaki Kasımpaşa maçında sakatlanarak ameliyat olan kaleci Onur ise yedek kulübesinde yer alırken, başarılı eldiven, sakatlığının ardından ilk kez bir Şampiyonlar Ligi grup maçında kadroya girdi.Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdiler. Hüseyin Avni Aker Stadı'na gelen 20 bin dolayındaki taraftar, müsabaka öncesi ellerinde kulüp tarafından dağıtılan Trabzonspor bayrakları ile coşkulu bir biçimde takımlarına destek verdiler. Misafir takım tribününde yer alan yaklaşık 500 kişilik CSKA Moskova taraftarı da takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadılar.Karşılaşmada 450'si özel güvenlikçi olmak üzere bin 209 güvenlik mensubu görev yaptı. Taraftarlar iki aşamalı güvenlik çemberi ve üst aramasından geçirildikten sonra tribünlere alındılar. Gün boyu Trabzon kent merkezinde bulunan 15 civarındaki CSKA Moskova taraftarı da güvenlik görevlileri tarafından herhangi bir olumsuzluk ihtimaline karşın takip edildi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener ve yönetim kurulu üyelerinin büyük bölümü de karşılaşmayı tribünden izlediler.