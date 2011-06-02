Trabzonspor, FIFA'ya şikayette bulundu!

T24 - Trabzonspor Kulübü, Fenebahçe-Ankaragücü maçı öncesi Ankaragücülü oyuncu Kağan Söylemezgiller’e mesaj gönderilmesini FIFA’ya şikayet etti.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor Kulübü’nün, Fenerbahçe ile Ankaragücü kulüplerini karşı karşıya getiren mesaj olayıyla ilgili olarak FIFA’ya şikayet dilekçesi gönderdiği belirtilerek, "Başkanımız Sadri Şener imzasıyla Başkan Sepp Blatter’e hitaben gönderilen dilekçede, söz konusu olayın Türk futbolu açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekildi" denildi.



Dilekçede FIFA lisanslı menajer Ahmet Bulut’un sahibi olduğu Foot&Ball isimli şirkete mensup iki farklı takımın formasını giyen oyuncularla şirket ortağını buluşturan söz konusu olayın içeriğine dikkat çekildiği de kaydedilerek, aynı firmada Fenerbahçeli oyuncu Emre Belözoğlu’nun kuzeni Volkan Bahçekapılı’nın görev yaptığının da altının çizildiği belirtildi.



Söz konusu mesajın televizyon kanallarında açıkça gösterildiğinin de ifade edildiği yazıda, maçın Fenerbahçe lehine 6-0 bittiğinin de kaydedildiği vurgulandı.





EMENİKE TRANSFERİ DE ŞİKAYET EDİLDİ



Bu arada, sezon sonunda Fenerbahçe’ye transfer olan Kardemir Karabüksporlu Emenike’nin de transferinin şikayet dilekçesinde yer aldığı bildirildi.



Bu oyuncuyla aynı takım formasını giyen Bülent Ataman’ın açıklamalarına vurgu yapılan dilekçede, FIFA statülerinin ilgili maddelerine atıfta bulunularak, müsabakaların üzerinde açıkça manipülasyon anlamı taşıyabilecek bu gelişmelerin değerlendirilmesi talep edildiği kaydedildi.





