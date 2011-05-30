Trabzonspor FIFA'ya gidiyor!

T24 - A.Gücü Başkanı Gökçek, Telegol'de Fenerbahçeli Emre'nin çektiği mesajı gösterince kıyamet koptu. Yaşanan gelişmelerin ardından Trabzonspor'un mesaj olayını FIFA'ya taşıyacağı söylendi.



Trabzonspor Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 2010-2011 sezonunun tamamlanmasına rağmen yaşanan tartışmalar üzerine bir açıklama yaptı. Kulüp internet sitesinden yapılan açıklamada, tartışmaların devam ettiği vurgulanarak, "Kamuoyunun önünde belgeli manipülasyon iddiaları tüm çarpıcılığıyla gözler önüne serilmektedir. Bunlar arasında lig yarışının bütün hızıyla başabaş devam ettiği dönemde, FIFA kayıtlarına göre merkez adresi Liechtenstein olarak görülen Ahmet Bulut'a ait Ball&Foot adlı menajerlik şirketi ortaklarından Ekrem Okumuş'un cep telefonundan, Ankaragücülü futbolcu Kağan Söylemezoğlu'nun telefonuna gönderdiği mesajın içeriği ve bunun delilleri son derece önemli unsurlar içermektedir" denildi.





OLAY FIFA'YA TAŞINACAK



Açıklama şöyle devam etti:



"Emre Belözoğlu ile Kağan Söylemezoğlu'nun Ekrem Okumuş'un ortağı olan menajerlik şirketine bağlı olmaları, bunun yanı sıra yine Emre'nin kuzeninin de aynı menajerlik şirketinde görev yapması dikkatlerden kaçırılmaması gereken manidar bir durumdur. Bir maçın sonucunu etkilemeye yönelik bu eylem iddiasının ivedilikle araştırılarak sonucun belirlenmesi kurumların inandırıcılığı ve ülke futbolunun geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Böyle önemli bir olayın sıradan bir şaka olarak geçiştirilmesi mümkün değildir. Ligin son haftalarında ağırlık kazanan iddiaların ve çarpıcı gelişmelerin geldiği son nokta olarak görülebilecek bu konuyla ilgili, adalet kurumu başta olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu ve FIFA nezdinde gereken tüm başvurular yapılacaktır."





EMENIKE - SEZER TRANSFERLERİNİN İÇ YÜZÜ ARAŞTIRILMALI



Açıklamada daha sonra da şu görüşlere yer verildi:



"Savcılığa gerçekleştirilecek suç duyurusunun ardından olayın tüm delillerinin etraflıca soruşturulacağı ve taraf olan kişilerin verecekleri ifadelerin detaylarıyla sorgulanacağına olan inancımız tamdır. Dünyanın gelişmiş tüm ülkelerinde ihbar kabul edilecek ve amansızca üzerine gidilecek olayların yaşandığı ülkemizde de aynı hassasiyeti beklemek hepimizin hakkıdır.Bu çarpık ilişkilerin sorumluları açıkça ortaya çıkarılmadan, Emenike ve Sezer transferlerinin iç yüzü açıklığa kavuşturulmadan, ligin tescil edilmesinin mümkün olmadığına inanmaktayız. Failler kesin olarak aklanmadıkça aradan uzun yıllar geçse de kafalardaki soru işaretleri giderilemeyecektir."





MENAJER - FUTBOLCU İLİŞKİLERİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ



Menajer - futbolcu ilişkilerinin yeniden masaya yatırılması gerektiğinin vurgulandığı açıklama şöyle tamamlandı:



"Ayrıca menajer - futbolcu - kulüp ilişkilerinin yeniden masaya yatırılması gerektiğinin en çarpıcı örneğini teşkil eden bahse konu gelişmenin sonuçları tatmin edici bir şekilde açıklanmadan, söz konusu firmanın faaliyetleri askıya alınmalıdır. Trabzonspor Kulübü olarak özellikle ligin ikinci yarısından itibaren kamuoyuna vermeye çalıştığımız adalet mesajlarının ne kadar doğru ve haklı sebeplere dayandığı son olayla bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Şu andan itibaren beklentimiz, bir an önce ilgili kurumların oluşturacakları soruşturma heyetlerinin ve yüce adaletin, ligimizin üzerindeki bu kara bulutları ortadan kaldıracak tatmin edici süreci başlatmalarıdır.Camia olarak bu konunun sürekli takipçisi olacağımızın ve futbolun içerisindeki tüm sağduyulu kesimlerin aynı hassasiyetle olaya yaklaşacağı yönündeki inancımızın bilinmesini isteriz."





Gökçek TV'de açıkladı



A.Gücü Başkanı Ahmet Gökçek'ten ortalığı sarsacak açıklamalar... Daha önce Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş "F.Bahçeli Emre, A.Gücülü 3 futbolcuya F.Bahçe-A.Gücü maçından önce mesaj çekti" demiş ama isim vermemişti. Dün gece Gökçek o futbolculardan birini Telegol'de açıkladı: Kağan Söylemezgiller... Gökçek, "F.Bahçeli Emre maçtan 2 gün önce Kağan'a mesaj gönderdi" dedi.









Gözü kör olmuş



Mesajın menajer Ahmet Bulut'un ortağı Ekrem Okumuş'un telefonundan geldiğini ama Okumuş'un yanında Emre'nin de olduğunu Kağan'ın bildiğini belirterek, "Aziz Yıldırım'ın hırstan gözü kör olmuş. Temiz futbol diyor. İşte fırsat, suç duyurusunda bulunsun. Böyle bir belge ortaya çıktı. Gerekeni yapacağız. Ahmet Bulut bizim menajeri arayarak ağır hakaretler etti. Takımın düzeni bozuldu" diye konuştu.





Okumuş: Şaka yaptım!



Başkan Gökçek'in Emre'nin telefonundan mesaj attığını söylediği menajer Ekrem Okumuş, iddialar hakkında şunları söyledi: "Evet ben mesaj gönderdim. Ancak olaylardan Emre'nin haberi yok. Emre adına mesaj attım. Bu bir şakaydı. Olayın bu kadar büyüyeceğini düşünmüyordum." Ahmet Çakar'ın "Mesaj gönderirken Emre yanında mıydı?" sorusuna Okumuş, "Ben Bebek'te arkadaşlarla oturuyordum. Emre yoktu" cevabını verdi. Çakar bu cevaba inanmadığını söyledi.





Lig tescil edilmemeli



Vekil Kemalettin Göktaş, bu iddiaları ortaya attıktan sonra gündemin bu noktaya geldiğini belirterek, "ürk futbolunda adaletsizlik var. Futbolda derin yapılanma var. Bunun temizlenmesi gerekiyor. Bana konu ile ilgili olarak mektup geldi. Mahkemeye sunacağım. Ligin tescillenmemesi için başvuracağım. Kafedeki kameradan Emre orada mı anlaşılır" dedi.





Bakkal: Emre aramış



A.Gücü hocası Mesut Bakkal: Emre aramadığını söylüyor ama aramış. Olayı duyunca başkanın yanına çıktım. O sırada yine Emre aradı. 'Hocam menajer kim' dedi. Ben de Ender dedim. Yanımdaydı telefonu ona verdim. Kağan'ı tanıdığını, mesengerden görüştüğünü söyledi. Ahmet Bulut'u arayıp 'Oyuncumu arama' dedim. Ağır küfürler etti.





Ahmet Çakar: Yakalandınız



Ahmet Çakar: Menajer şaka diyor ama ben bunun şaka olduğuna inanmıyorum. Siz şimdi yakalandınız. FIFA menajeri olarak siz Ahmet Bulut ve ortağınız ve sizin şirketiniz bir oyuncuyu arayarak maçı manipüle ettiniz. Emre, mesaj çekilirken Emre Okumuş'un yanındaysa F.Bahçe'nin şampiyonluğu tescil edilmeyebilir."





Ahmet Bulut: Bakkal'ı aradım



Emre'nin menajeri Ahmet Bulut: "Olayı yeni öğrendim. Bu gelişmeler olduğunda Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar beni aradı ve Kağan'ın arandığını iddia ederek bana hakaretler ve tehditler etti, ağır konuştu. Bunun üzerine Mesut Bakkal'ı aradım ve konuyu sordum. Sinirlenmiştim, farklı şeyler konuşmuş olabilirim".





















