-TRABZONSPOR, FENERBAHÇE MAÇIYLA TARAFTARLARIYLA BULUŞACAK TRABZON (A.A) - 22.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de, ligin ikinci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, bu sezon taraftarı önünde ilk kez çıkacağı karşılaşmada rakibini yenmek istiyor. İstanbul'da Bursaspor'u 3-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren, ligde Ankaragücü'nü deplasmanda 2-0 mağlup eden, UEFA Avrupa Ligi'nde ise İngiltere'de Liverpool'a 1-0 yenilen Trabzonspor, bu sezon 4. resmi maçını taraftarı önünde oynayacak. Geçen sezon en son ligin 30. haftasında Kasımpaşa ile sahasında karşılaşan ve daha sonra sahasındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sezonun kalan maçlarını dışarda oynayan bordo-mavililer, yaklaşık 4 ay sonra taraftarı önüne çıkacak. -YENER: ''İYİ SONUÇLA TAMAMLAMAK İSTİYORUZ''- Kulüp genel sekreteri Hasan Yener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde uzun bir süre sonra taraftarları önüne çıkmalarının heyecanını yaşadıklarını ve onlara bir galibiyet hediye etmek istediklerini söyledi. Taraftarların karşılaşmaya büyük ilgi gösterdiğini ve maçı tamamı dolu tribünler önünde oynayacaklarını ifade eden Yener, ''Süper Kupa ve lig maçlarından iyi sonuçlarla ayrıldık. Lige iyi başladık. İyi bir takımımız var. Bana göre ligin en iyi futbol oynayan ve en hazır takımıyız. Takımda birlik, uyum, yardımlaşma çok üst düzeyde. Umuyorum Fenerbahçe maçını da iyi sonuçla kapatacağız. Zirvede yer almak isteyen bir takım olarak bu maçı kayıpsız tamamlamak istiyoruz'' dedi. Diğer takımların kadrolarına büyük yıldız oyuncular kattıklarını, ancak önemli olanın takım oyunu olduğunu ifade eden Yener, ''Biz takım ruhu ile oynuyoruz. Kişisel çabalar, futbolda her zaman sonuç getirmiyor. Diğer takımlara oranla oturmuş bir kadromuz var. Bu avantajımızı kullanmak istiyoruz'' diye konuştu. -ENGİN BAYTAR: ''FENERBAHÇE HIRSLI OLACAK''- Trabzonspor'un sol kanat oyuncusu Engin Baytar, Fenerbahçe ile geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası ve ligde başarılı maçlar oynadıklarını belirterek, ''Sonuçta biz her maça onurumuz, namusumuz, şerefimiz için çıkıyoruz. Giydiğimiz formayı en iyi şekilde temsil edip namuslu şekilde formamızı terletmenin mücadelesini veriyoruz'' dedi. Fenerbahçe'nin geçen sezonki maçlardan dolayı hırslı olacağını düşündüğünü ifade eden Engin Baytar, ''Ama bizim için hiçbir şey fark etmez. Her takım hırslı olabilir. Bence biz değil, onların bizden korkması lazım'' diye konuştu. -MUHTEMEL 11- Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in Liverpool maçından farklı olarak, Burak'ın yerine Alanzinho veya Yattara'ya ilk 11'de görev verebileceği öğrenildi. Bordo-mavililerin Fenerbahçe maçına Onur, Serkan, Glowacki, Egemen, Cale, Colman, Selçuk, Ceyhun, Alanzinho, Umut ve Teofilo 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. -BİLETLER BÜYÜK ORANDA TÜKENDİ- Fenerbahçe maçının biletlerinin ise büyük oranda tükendiği bildirildi. Karşılaşmanın biletleri, kale arkası tribün 50 lira, Türk Telekom tribünü 100 lira, Kapalı kenar tribün 150 lira, Kapalı orta tribün 200 lira, VIP tribünün ise 300 liradan satışa çıkarılmıştı.