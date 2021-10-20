Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan'a tehdit: Issız bir yerde hesap soralım

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında verdiği kararlar ile tartışılan hakem Ali Şansalan, sosyal medya üzerinden paylaşılan bilgilerle tehdit edildi.

Sosyal medya mecrası Twitter üzerinden telefon numarası ve kimlik bilgileri paylaşılan Ali Şansalan, küfür de içeren mesajlarla tehdit edildi.

"RedondoFB" isimli sosyal medya hesabı tarafından yapılan paylaşımda "Bir taraftarımız tetikçinin bilgilerini bulmuş. Ev adresi de gelecekmiş. Çanakkale FB'nin kalesi. Elbette yakalayıp hesap soracak yiğitler çıkacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Tehdit paylaşımlarını sürdüren sosyal medya kullanıcısı "Ali Şansalan gibi tetikçi hakemlerin ev adreslerini, telefon numaralarını bize iletin. Hem buradan teşhir edelim hem bunları takip edip ıssız bir yerde, bir tatil beldesinde, belki yurt dışı tatilinde hesap soralım. DM açık, siz bulun, biz halledelim" diye yazdı.