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Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe Doğuş maçında olay çıktı

Hakemler oyunu durdurdu, soyunma odasına gitti

03 Aralık 2017 19:06

Trabzonspor-Fenerbahçe Doğuş maçı, çıkan olaylar nedeniyle durdu.

İkinci periyotun bitimine 4 dakika kala Fenerbahçe Doğuş'tan Vesely ile Trabzonspor’dan Obekpa arasında gerginlik yaşandı. Obekpa, Vesely’ye fiziksel müdahalede bulundu ve Vesely yere düştü. Hakemler oyunu durdurdu ve soyunma odasına gitti.

Bazı seyirciler sahaya inmeye çalışırken, jandarma sahaya inerek önlem aldı, Fenerbahçeli basketbolcular da soyunma odasına gitti.

Trabzonspor Basketbol Başkanı Abiş Hopikoğlu taraftarları sakinleştirmek için sahaya indi. Salon görevliler tarafından boşaltıldı.

Maçın hemen başında Trabzonsporlu taraftarların açtığı pankart da gerginlik yaratmıştı.(Skorer)

Salon boşaltıldı, maç devam etti

Yaşanan olaylar sonrasında tüm salon boşaltıldı. Yaklaşık 50 dakikalık ara sonrasında maç yeniden başladı.

 

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