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Spor

Trabzonspor Federasyon'a gönderdiği kadroya Mehmet Ekici'yi de dahil etti

Ekici'nin Fenerbahçe ile kesin olarak anlaştığı bildirilmişti

10 Şubat 2017 12:30

İkinci devreye iyi başlayan Trabzonspor, yeni kadro listesini Futbol Federasyonu'na gönderdi. Federasyon'a gönderilen listede Mehmet Ekici de yer aldı.

Devre arası transfer döneminde adeta gündem olan Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirtmiş ancak yönetimin istediği Beşiktaş'a gitmediği için kadro dışı bırakılmıştı. 

TFF'nin resmi sitesinden yayınlanan kadroda yeni transfer Mas, Pereira, Medjani, Olcay Şahan ve Hugo Rodallega'nın yanı sıra kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin de yer alması dikkat çekti.

Uzun bir süredir takımdan ayrı çalışan Ekici'nin affedilip affedilmeyeceği merak konusu.

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Mehmet EkiciTrabzonsporTürkiye Futbol Federasyonukadro

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