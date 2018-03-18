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Spor

Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçından notlar

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor

18 Mart 2018 19:05

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Spor Toto Süper Lig 26\'ncı hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor.
ÇALIMBAY KAZANAN 11\'İNİ BOZMADI
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Evkur Yeni Malatyaspor karşısına son oynanan ve 3-1 kazanılan Teleset Mobilya Akhisarspor maçındaki 11\'iyle çıktı. Onur, Pereira, Okay, Uğur, Novak, Onazi, Kucka, Olcay, Sosa, Yusuf ve Burak\'ta oluşan ve kazanan 11\'ini bozmayan deneyimli teknik adam, kart cezasını tamamlayan Hubocan ile sakatlığının ardından takıma geri dönen Abdülkadir\'i kulübede oturttu.
MAÇA BEKLENEN İLGİ GÖSTERİLMEDİ
Trabzonsporlu taraftarlar, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünlerin önemli kısmının boş olduğu görülürken, maçı izlemeye gelen bordo-mavili taraftarlar ise karşılaşma öncesi futbolculara yaptıkları tezahüratlarla moral verdi. Bir grup Evkur Yeni Malatyasporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarını yalnız bırakmadı.
ÇANAKKALE ZAFERİ İÇİN SAYGI DURUŞU
Karşılaşma öncesi 18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümünde şehitler ve Mehmetçik için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından taraftarlar, \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' tezahüratları attı.
 

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