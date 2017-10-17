Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 18.00\'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde Altyapı Koordinatörü İhsan Derelioğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından topla birlikte yarı sahada oyun oynandı. Kucka ile Burak salonda çalışırken, Onazi ise salonda yaptığı çalışmaların ardından sahada düz koşu gerçekleştirdi.

Bordo mavililer, yarın yapacağı çalışmalarla Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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-Antrenmandan görüntüler

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