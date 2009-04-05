Trabzonspor evinde kayıp

Turkcell Süper Lig'de Trabzonspor sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti



Turkcell Süper Lig’de şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, kötü gidişine İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında da son veremedi.



Önündeki rakipleri Beşiktaş ve Sivasspor’un kazandığı ligin 26. haftasında evinde büyük takımlara karşı aldığı puanlarla dikkat çeken İstanbul BB ile karşılaşan Karadeniz ekibi, 90 dakika sonunda 0-0’lık beraberliğe razı oldu.



Avni Aker Stadı’ndaki maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken, ev sahibi takım Yattara, Gökhan Ünal ve Colman’la net ırsatları harcarken, konuk ekip ise İbrahim Akın ve Bebbe ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.



İkinci yarıda tempo nispeten düşerken, son 20 dakikada riskler alan Trabzonspor, Gökhan Ünal, Cale ve Yattara ile mutlak fırsatları harcarken, İstanbul BB de İbrahim Akın’la 2 kez gole çok yaklaştı.



90 dakika sonunda gelişen ataklardan sonuç çıkmayınca maç başladığı gibi golsüz sona erdi.



Bu sonuçla son 7 haftada sdece 1 galibiyet alabilen Trabzonspor, 47 puanla lider Sivaspor’un 6 puan gerisinde kaldı.



TRABZONSPOR: 0 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0



Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Deniz Çoban, Serkan Gençerler, İsmail Şencan

Trabzonspor: Sylva, Song, Egemen, Cale, Serkan, Tayfun, Selçuk, Colman, Yattara, Gökhan, Umut

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Behram, Marcin Kus, Efe, Tjikuzu, İbrahim, Bebbe, Cesario, Erman, Gökhan, Barbosa, Zeki



MAÇTAN DAKİKALAR



Turkcell Süper Lig'de Trabzonspor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.



11. dakikada Erman'ın uzun pasında sol kanatta topla buluşan İbrahim Akın, ceza sahasına ortaladı. Kaleci Slyva'nın kontrol etmek isterken elinden kaçırdığı topa Bebbe ayak koymak isterken, Cale meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



15. dakikada sağ kanatta Yattara ile paslaşan Serkan, topu ceza sahasına ortaladı. Gökhan Ünal, kontrol ettiği meşin yuvarlağı Yattara'nın önüne çıkardı. Bu futbolcunun şutunda, top az farkla kale direğinin üzerinden dışarı çıktı.



21. dakikada Yattara'dan aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Selçuk, meşin yuvarlağı, yine ceza sahasına hareketlenen Yattara'nın önüne çıkardı. Bu futbolcunun şutunda top üstten dışarı çıktı.



29. dakikada Serkan'ın pasında savunma arkasına koşu yapan Gökhan Ünal topu kontrol etti. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, savunma oyuncusuna çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.



33. dakikada sağ kanatta Tayfun'dan aldığı pasta savunma oyuncusundan sıyrılan Serkan, topu ceza sahası önündeki Colman'a çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda, kaleci Behram meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.



37. dakikada Erman'ın pasında ceza sahası sağ kenarında topla buluşan İbrahim Akın, kaleci Slyva'dan sıyrılarak vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak auta çıktı.



Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.