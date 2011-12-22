-Trabzonspor evinde coştu TRABZON (A.A) - 22.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki maçta Trabzonspor, konuk ettiği Orduspor'u 4-1 yenerek, sezonun ilk yarısını 3 puanla tamamladı. 49. dakikada ceza alanı içinde Burak'ın şutunda yerden seken top, direğin yanından az farkla auta çıktı. 53. dakikada Alanzinho'nun pasında sol çaprazdan ceza alanına hareketlenen Burak'ın yerden şutunda kaleci Fornezzi'yi de geçen top, direğin yanından auta gitti. 57. dakikada Adrian'ın derinlemesine pasında ceza alanı içinde Burak'tan önce davranarak topun sahibi olan kaleci Fornezzi, tehlikeyi önledi. 66. dakikada Ali Çamdalı'nın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Tolga, topu güçlükle iki hamlede kontrol etti. 73. dakikada Culio'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Tolga, göğsünden sektirdiği topu iki hamlede kontrolu altına aldı. 74. dakikada sağdan ceza alanına giren Garcia'nın şutunda savunmadaki Glowacki'ye çarparak uzak kale direği tarafından kaleye yönelen topu kaleci Tolga, güçlükle kornere çelmeyi başardı. 76. dakikada Burak kendisinin 3'üncü, takımının ise 4'üncü golünü kaydetti. Bu dakikada sağdan Celustka'nın çıkardığı topu ceza alanı içindeki Burak, yerden bir vuruşla filelere gönderdi: 4-0. 89. dakikada Orduspor'un tek golü geldi. Bu dakikada Hakan Özmert'in kullandığı serbest vuruşta savunmaya da çarpan top, kaleci Tolga'yı yanıltarak filelerle buluştu: 4-1. Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu xxx, Muhittin Gürses xxx, Asım Yusuf Öz xxx Trabzonspor: Tolga xxx, Celustka xxx, Mustafa xxx, Glowacki xxx, Cech xxx, Zokora xxx, Serkan xxx, Adrian xxx (Dk. 67 Volkan Şen x), Halil xxx, Alanzinho xxx (Dk. 79 Sapara x), Burak xxx (Dk. 83 Henrique x) Orduspor: Fornezzi x, Garcia xx, Emre x, Yalçın x, Nickenig xx, Abdurrahman x (Dk. 46 İbrahim x), Ali Çamdalı xx, Gosso xx, Murat x (Dk. 34 Onur x), Culio x (Dk. 80 Hakan Özmert xx), Stancu xx Goller: Dk. 22 Halil, Dk. 33 (Penaltıdan), 42 ve 76 Burak (Trabzonspor), Dk. 89 Hakan Özmert (Orduspor) Sarı kartlar: Dk. 33 Ali Çamdalı, Dk. 35 Emre, Dk. 78 Gosso (Orduspor)