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Spor

TRABZONSPOR ES ES SINAVINDA TRABZON (A.A)

21 Nisan 2011 19:33

-TRABZONSPOR ES ES SINAVINDA TRABZON (A.A) - 21.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Eskişehir'e gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, özel uçakla Eskişehir'e hareket etti. Eskişehir'e giden kafilede yöneticilerin yanı sıra Trabzon Valisi Recep Kızılcık ile İl Emniyet Müdürü Feridun Boz da yer aldı. Bu arada bordo-mavili takımda, sakatlıkları nedeniyle Serkan Balcı, Piotr Brozek, Engin Baytar ve Tayfun Cora, Eskişehirspor maçı kadrosunda yer almadı. Trabzonspor'un, Eskişehir deplasmanına giden 18 kişilik futbolcu kadrosu şöyle: ''İbrahima Yattara, Umut Bulut, Selçuk İnan, Egemen Korkmaz, Giray Kaçar, Burak Yılmaz, Tolga Zengin, Barış Ataş, Jaja, Gustavo Colman, Alanzinho, Ceyhun Gülselam, Hrvoje Cale, Pawel Brozek, Mustafa Yumlu, Ferhat Öztorun, Arkadiusz Glowacki, Bora Sevim.''

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