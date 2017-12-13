Trabzonspor, Erzurumspor'u rahat geçti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk etti. İlk maçı deplasmanda 4-0’lık skorla kazanmayı başaran bordo-mavililer, sahasında da 5-1’lik net bir galibiyet elde ederek adını Son 16 Turu’na yazdırmayı başardı.

Çalımbay, rotasyona gitti

Rotasyon kadrosuyla sahaya çıkan Rıza Çalımbay’ın öğrencileri Hugo Rodallega (56, 90+2 pen.), Volkan Şen (60 pen. ve 62) ve Bongonda’nın (87) golleriyle turu geçti.

Konuk ekip 53’te Stephane Acka’nın kaydettiği golle öne geçmeyi başarsa da ev sahibi golden sonra oyuna ağırlığını koydu ve galibiyeti elde etti. Erzurum’da Murat Gürbüzerol 90+1’de sebep olduğu penaltıdan sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Eşleşmenin ilk maçında hat-trick yapan Hugo Rodallega bu maçta da ağları iki kez bulmayı başardı ve kupadaki gol sayısını 7’ye çıkardı.