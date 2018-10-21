Trabzonspor, Erzurumspor maçıyla bu sezon ilk peşinde

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)-

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son iki maçını kazanan ancak 26 haftadır üç maç üst üste galip gelemeyen Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısından 3 puanla ayrılarak hem uzun süren bu özlemine son vermek, hem de çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde üst üste kazandığı Kasımpaşa ve Akhisarspor maçlarıyla bir anda zirve yarışında iddialı konuma gelen Trabzonspor, yarın evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk edecek. Ligde 26 haftadır üst üste üç maç kazanamayan bordo-mavililer, bu maçta 3 puanla ayrılarak hem bu kötü seriye son vermeyi, hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Saat 20.00’de Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

KAZANAN 11 KORUNACAK

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Kamil Ahmet ile Mustafa Akbaş bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman’ın, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ligde son oynanan ve 3-1 kazandıkları Akhisarspor maçının 11’iyle sahaya çıkması bekleniyor.

ERZURUMSPOR İLE İLK KEZ

Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce tarihlerinde ilk kez 2017-18 sezonunda Türkiye Kupası 5’inci Tur aşamasında karşılaşmıştı ve bu mücadelelerde Trabzonspor deplasmanda oynanan maçı 4-0, evinde oynanan karşılaşmayı ise 5-1’lik skorlarla kazanmıştı.

TRABZONSPOR’UN ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11\'İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Amiri, Rodallega, Burak

SAKAT: Kamil Ahmet, Mustafa

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.

(FOTOĞRAFLI)