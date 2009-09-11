Trabzonspor erteleme için federasyona başvurdu

Trabzonspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının İstanbul'da yaşanan sel felaketi nedeniyle ertelenmesi ya da sahanın değiştirilmesi için Federasyon'a başvurdu.



Turkcell Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'da yaşanan sel felaketi nedeniyle maçın ertelenmesi ya da sahanın değiştirilmesi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşanan ve tüm ülkeyi yasa boğan sel felaketinin ardından, hafta sonu bu kentte oynanacak karşılaşmaya yönelik endişelerin yoğunluk kazandığı belirtildi.



Özellikle İstanbul'da yaşayan taraftarların bu yöndeki endişelerini kulübe aktardığı ifade edilen açıklamada, ''Bu şehirde yaşayan taraftarlarımız, kulübümüze çeşitli iletişim araçlarıyla ulaşarak, maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın afetin yaşandığı bölgeye yakın olması ve ulaşım yollarının uğradığı tahribat nedeniyle sorunlar yaşanacağı yönündeki görüşlerini iletmektedirler'' ifadesine yer verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, yağış yoğunluğunun hafta sonunda da devam edeceği belirtilerek, konuyla ilgili olarak şunlar kaydedildi:



''Kulübümüz, TFF nezdinde müsabakanın ertelenmesi ya da sahanın değiştirilmesi de dahil gerekli girişimlerde bulunmuştur. Bu yönde taraftarlarımızın hassasiyetlerini ve yaşanması muhtemel sorunlarla ilgili endişelerini paylaşıyor, gerek TFF gerekse de kent yönetiminden aynı duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz.''

