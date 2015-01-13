Trabzonspor, Erkan Zengin'le görüşmelere başladı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Erkan Zengin'in, kulübümüze transferi konusunda, Eskişehir Spor Kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır” dendi.

Al Jazeera'nin haberine göre, Eskişehirspor ile sorun yaşayan Erkan Zengin’in takımdan ayrılması bekleniyor. Tecrübeli oyuncyu Fenerbahçe de kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu, "Biz Erkan Zengin ile ilgili teklifimizi sunduk, bekliyoruz" demişti.



Eskişehirspor Başkanı Mesut Hoşcan da, bu açıklamalardan hemen önce sadece Trabzonspor'dan resmi teklif aldıklarını söylemişti.

2009-2010 sezonunda Beşiktaş'ta çok fazla forma şansı bulamayan Erkan, 2010'da transfer olduğu Eskişehirspor'da kariyerinin en verimli dönemini geçirdi.