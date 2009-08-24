Trabzonspor eriyor: 1-0

Hafta içinde Avrupa Ligi play-off maçında Toulouse'ye evinde 3-1 mağlup olup Avrupa'ya büyük ölçüde havlu atan Trabzonspor, Manisaspor'a deplasmanda eski futbolcusu Isaac'in attığı golle 1-0 mağlup oldu.



Turkcell Süper Lig'de oynanan üçüncü hafta maçında Manisaspor, kendi saha ve seyircisi önünde son iki maçında iki mağlubiyet alan Trabzonspor'u Isaac'in golüyle 1-0 mağlup etti.



Trabzonspor'da teknik direktör Hugo Bross, yeni transfer Gabric'e ilk onbirde şans verirken, Toulouse maçında taraftarın da büyük tepkisine neden olan Tayfun Cora'nın yerine Serkan Balcı'yı defansın sağında oynattı.



Maçın henüz 8. dakikasında Engin Baytar topu Manisaspor direğine nişanladı.



Trabzonspor rakip kaleye gitmekte bu dakikalarda zorlanırken, 18. dakikada Trabzonspor'un eski futbolcusu Isaac sahneye çıktı ve Nizamettin'in pasında topu ağlarla buluşturmayı başardı.



Aynı Isaac 40. dakikada sakatlanıp yerine Reinaldo'ya bırakırken, Hugo Broos da Colman'ı çıkartıp yerine Alanzinho'yu sahaya sürdü.



İlk yarıda başka gol olmayınca devre 1-0 sona erdi.



İkinci yarıda Trabzonspor beraberlik golü için rakip kaleye daha sık giderken, Manisaspor ise daha çok kontraataklarla gol aramaya çalıştı.



Her iki takımın da gol çabası sonuç vermeyince maç 1-0 Manisaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Trabzonspor üçüncü maçında ikinci mağlubiyetini alırken, Manisaspor da ligdeki ilk galibiyetini almış oldu.