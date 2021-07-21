Trabzonspor, Enis Destan için yeniden devrede

Club Brugge’un transferini bitirmek üzere olduğu Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan için Trabzonspor devreye girdi. Trabzonspor, Altınordu’yu 5 milyon TL bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif ederken, İzmir temsilcisi 2 milyon Euro istiyor.

Trabzonspor forvete yıldız bir isim ararken geleceğe yatırım için de Altınordu’nun genç yeteneği Enis Destan için bir kez daha devreye girdi. Club Brugge’un kadrosuna katmak için önemli mesafe katettiği oyuncunun transferine Bordo-Mavililer de dahil oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın uzun vade için önemli bir potansiyel olarak gördüğü 18 yaşındaki yıldız adayının takıma kazandırılması adına Trabzonspor’un 5 milyon TL bonservis artı ikinci satıştan yüzde 20 pay önerdiği ortaya çıktı.

Bu sezon Oğulcan Ülgün ve Metehan Mimaroğlu’nu satıp kasasına 7.5 milyon TL bonservis koyan İzmir ekibi, Enis Destan için 2 milyon Euro fiyat biçmişti. Bu rakam üzerinden Belçika ekibiyle pazarlık halinde olan Altınordu, Trabzonspor’a bu hafta içinde kesin yanıtını verecek.