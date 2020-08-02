Trabzonspor, yeni teknik direktörü Eddie Newton

Trabzonspor Kulübü, yeni sezonda Eddie Newton'ın teknik direktör olarak görev alacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton’a görevinde başarılar dileriz" denildi.

Eddie Newton kimdir?

1971 yılında Londra’da doğan Eddie Newton, 1992-1999 yılları arasında Chelsea forması giydi. Ardından Birmingham, Oxford United gibi takımlarda futbol oynayan Newton, 2008 yılında Milton Keynes Down’da teknik adamlık kariyerine başladı. Roberto Di Matteo’nun yardımcılığına yapan Newton, West Bromwich Albion ve Chelsea’de de Di Matteo’nun yardımcılığını yaptı. Di Matteo’yla 170’ten fazla maça çıkan teknik adam, Matteo’nun ayrılmasından sonra da Chelsea’de kaldı ve Guus Hiddink ve Frank Lampard’ın da yardımcılıklarını yaptı.

1 Şubat 2020’de Trabzonspor’a gelen Newton, Hüseyin Çimşir’in yardımcılığını yapmaya başladı. Çimşir’le 18 maç çalıştıktan sonra teknik direktörlük koltuğunun boşalmasıyla geçici antrenörlük yapan Newton, takımın başında çıktığı 2 maçı da kazandı ve Türkiye Kupası’nı da Trabzonspor’a kazandırdı.