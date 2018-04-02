Trabzonspor düşüşte

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SPOR Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, ligde çıktığı son 11 maçta yalnızca 3 galibiyet elde edebildi.

Ligin 9’uncu haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla göreve başlayan Rıza Çalımbay ile ilk maçını kaybeden, 10’uncu haftada Galatasaray’ı mağlup edip, 11’inci haftada da Kayserispor ile berabere kalan Trabzonspor, sonraki 5 maçından galibiyetle ayrılarak yükselişe geçmişti. Bu 5 maçlık galibiyet serisinin ardından duraklama dönemine giren bordo-mavililer, söz konusu periyotta oynadığı 11 maçta ise 3’er galibiyet ve mağlubiyet ile 5 beraberlik aldı. Trabzonspor bu 11 maçta hanesine 14 puan yazdırırken, Avrupa kupalarına katılma hedefinden de uzaklaştı.

DEPLASMANDA YENİLMEZLİK SERİSİ DE SONA ERDİ

Bordo-mavililerde Galatasaray karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyet ile deplasmandaki 8 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Galatasaray maçının öncesinde en son 9’uncu hafta mücadelesinde deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a mağlup olan Trabzonspor, sonraki 8 dış saha maçında 4’er galibiyet ve beraberlik almıştı.

YEREL GAZETELERDEN ‘HÜSRAN’ YORUMU

Yerel gazeteler, Süper Lig’in 27’nci haftasında Trabzonspor’un deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 2-1’lik mağlubiyeti ‘hüsran’ olarak yorumladı.

Taka gazetesi, “İstanbul’da hüsran”, “Zafer umuduyla Galatasaray karşısına çıkan Trabzonspor, hayal kırıklığı yaşattı” ifadelerini kullandı.

Günebakış gazetesi, “Hüsran!”, “Kendin ettin, kendin buldun. Trabzonspor, hatalarının faturasını Galatasaray’a boyun eğerek ödedi” yorumunu yaptı.

Karadeniz gazetesi, “Ruh gitti adı kaldı”, “Koskoca Trabzonspor’u ne hallere düşürdünüz” başlıklarını kullandı.

Sonnokta gazetesi, “Arıza belli!”, “Çalımbay’ın hatalarına futbolcular da eşlik edince yenilgi kaçınılmaz oldu” ifadelerine yer verdi.

Kuzey Ekspres gazetesi ise “Korkaklar kazanamaz!” başlığıyla haberi okuyucularına aktardı.

TAKIMA TEK GÜN İZİN

Bu arada, Trabzonspor’da Galatasaray maçının ardından takıma tek gün izin verildi. Bugünü izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, yarın saat 17.00’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak ligin 28’inci haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

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