Trabzonspor Divan Kurulu'ndan‘Tecrübeli yönetim' çağrısı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

TRABZONSPOR\'da 7-8 Nisan tarihlerinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi genişletilmiş Divan toplantısı yapıldı.

Ziya Bey Tesisleri\'nde Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya, bordo-mavili kulüpte daha önce başkanlık yapmış Trabzon\'da yaşayan başkanlar, asbaşkanlar ve kurul başkanları ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge temsilcisi Serdar Bali ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Trabzon Şubesi Başkanı Cahit Erdem katıldı.

SÜRMEN: \"SORUNLARI ÇÖZECEK TECRÜBELİ BİR YÖNETİME İHTİYAÇ VAR\"

Bordo-mavili kulübün Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, toplantının ardından yaptığı açıklamada çok yararlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, \"Önümüzde olağanüstü genel kurul var. Bu Trabzonspor\'un birikmiş sorunlarını çözme yönünde bir genel kuruldur. Bizim önceden beri belirlediğimiz ve toplumla paylaştığımız bir ilkemiz vardı. Bu da Trabzonspor\'un bu dönem başkan adayına değil, sorunları çözecek tecrübeli bir yönetime ihtiyacı var. Bugün bu konu üzerine yaptığımız görüşmelerden anladık ki Trabzonspor artık ihtiyaca göre futbolcu transfer etmeli, futbolcu bedelleri kulübün bütçesi ile uyumlu düzeyde olmalı. Trabzonspor\'un yönetiminde başkanın Trabzon\'dan veya İstanbul\'dan ya da başka şehirden olmasından öte, Trabzon kanadından yönetime katılacak kişilerin futbolu bilen, profesyonel olarak Trabzonspor\'a katkı sağlayacak ve Trabzonspor\'un Trabzon\'dan yönetilmesinde camianın büyük çoğunluğunun \'evet\' diyebileceği isimler olmalı. Trabzonspor\'un ekonomik sorunlarının aşılmasında da gerek devlet yetkililerinden, gerekse siyasi yetkililerle istişare edilerek yeni kaynakların nasıl yaratılacağı ve gelecek yönetimlere bu yönde yol, hedefler gösteren, kaynaklara ulaşılmasında çözüm üretecek girişimlerin yapılmasına karar verdik. Tabii ki bu sadece toplantıya katılan arkadaşlarımızın görüşürdür. Şehirdışında olan başkan ve asbaşkanlarımızla da görüşlerimizi paylaşacağız. Burada alınan ilke kararlarının aday olacak arkadaşlara yol çizmesini, bu konularda bu tavsiyelere dikkat edilmesini önemsiyoruz. Genel Kurul kararlarının önünü kesme, çıkacak adaylara \'niye aday oluyorsunuz\' deme hakkımız yok. Bizim düşüncelerimiz uzun vadeli yatırımı gerektiriyor. Genel kurul iradesi düşüncelerimizin tersinde tecelli edebilir. Trabzonspor\'un sorunları 8 ayda çözülecek sorunlar değil. 8 ay kısa vadeli çözümleri üretir. Önümüzdeki Mayıs ayına kadar çok ciddi çözülmesi gereken sorunlar var. Bunu yeni yönetim çözecek. Yılbaşına kadar doğru çözümler üretiyorsa biz kurullar olarak o yönetimin arkasında durmaya devam ederiz\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ali Sürmen\'in açıklamaları

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HABER:TOLGA SAĞLAM, KAMERA: SELÇUK BAŞAR/TRABZON-DHA

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