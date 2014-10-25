Trabzonspor Divan Kurulu'nda yumruklar konuştu

Trabzonspor Kulübü'nün Divan Kurulu toplantısında eski başkan Özkan Sümer'in, "Trabzonspor'da borçlar yapılandırılarak kumar oynanıyor" diye konuşmasının ardından toplantı salonunda kavga çıktı. Güçlükle yatıştırılan kavga 20 dakika sürdü.

Haber61'in haberine göre, Trabzonspor Kulübü'nün bugün yapılan Divan Kurulu toplantısında olay çıktı. Eski başkan ve teknik direktörlerden Özkan Sümer'in "Trabzonspor'da borçlar yapılandırılarak kumar oynanıyor" sözü üzerine Trabzonspor'un mali işlerden sorumlu Abdi Serdar Üstünsalih, "Ben bankacıyım bana kumarbaz diyemezsiniz" diyerek ayağa kalktı.

Güney: Burada duramayız

Sümer'in ağır eleştirilerine Trabzonspor yöneticisi genel sekreteri Köksal Güney de tepki gösterdi. Güney’in "Bu eleştirileri hak etmiyoruz. Burada durmayız" diyerek salonu terk etmesinin ardından Köksal Sadıklar da dışarı çıktı.



Sümer'e 'Trabzonspor'u bitirdiniz' diye bağırdılar

Daha sonrasında kimliği henüz belli olmayan ve divan kurulu üyesi olmadığı belirtilen bir şahıs Özkan Sümer'e, "Trabzonspor'u bitirdiniz" diyerek bağırdı. Şahsı toplantıdan dışarıya çıkarmak isteyen üyeler arasında kısa süreli arbade yaşandı.

Olaylar 20 dakika sürdü

Eski yöneticilerden Yusuf Ziya Yılmaz ile şahıs arasında kavga çıktı. Birbirlerine saldıran Yılmaz ve ismi henüz öğrenilemen kişin arasında salondakiler girdi. Gerginlik 20 dakikada ancak yatıştırılabildi.



Sümer: Bu yönetim yönetmiyor, tepiniyor!

Özkan Sümer konuşmasına devam ederek, "Bu yönetim kurulu yönetmiyor, Trabzonspor'un üzerinde tepiniyor! Burası alınma değil anlama yeri" diyerek konuşmasını bitirdi.