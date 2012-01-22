-Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'ndan kınama TRABZON (A.A) - 22.01.2012 - Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu, Trabzon'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ayağından vurularak yaralanan Asbaşkan Nevzat Şakar'a yönelik saldırıyı kınadı. Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Asbaşkan Nevzat Şakar'a, silahlı saldırı düzenlendiği anımsatılarak, ''22 Ocak Pazar günü saat 02.30'da kulübümüz asbaşkanı Nevzat Şakar'a bilinmeyen kişi ya da kişiler ile bilinmeyen bir nedenle Cumhuriyet Mahallesi Nemli Cemal Sokak'taki evinin önünde silahlı saldırı düzenlenmiştir'' denildi. Olay nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Nevzat Şakar'a sıkılan kurşunlar Trabzonspor'a sıkılmıştır diye düşünüyoruz. Olayın üzüntüsünü derin bir şekilde yaşamaktayız. Böyle bir olayı şiddetle kınıyoruz. Bir Trabzonspor yöneticisine ilk kez böyle bir saldırı yapılmıştır. Bunun ilk ve son olmasını diliyoruz. Asbaşkan Nevzat Şakar'a acil şifalar, ailesi ile Trabzonspor camiasına sabır ve metanet diliyoruz. Ayrıca ülke futbolunda böyle vakaların olmamasını temenni ediyoruz. Nevzat Şakar ve ailesini sevgiyle, Trabzonspor camiasını saygıyla kucaklıyoruz''