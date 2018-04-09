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Spor

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Sürmen, yeni yönetime destek mesajı yayınladı

TRABZON,(DHA) - TRABZONSPOR Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, dün sona eren 73’üncü Olağanüstü Genel Kurulu’nda kulübün 17’nci başkanı olan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimini  kutladı, "Yönetimin hedeflerini gerçekleştirmesi için her türlü katkıyı verme

09 Nisan 2018 16:56

TRABZON,(DHA) - TRABZONSPOR Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, dün sona eren 73’üncü Olağanüstü Genel Kurulu’nda kulübün 17’nci başkanı olan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimini  kutladı, \"Yönetimin hedeflerini gerçekleştirmesi için her türlü katkıyı vermeye hazırız\" dedi.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunu kutlayarak başarılar dileyen Sürmen, \"Başkanlığa aday olarak genel kurulda çok sesliliğe ve zor zamanda sahiplenme duygusuna vesile olan diğer başkan adayı Sayın Metin Kaya ve yönetim kurulu adaylarına da teşekkür ederiz. Sayın Muharrem Usta yönetiminin olağanüstü kongre kararı almasından itibaren tüzüğün bize yüklediği görevler dahilinde, genişletilmiş divan toplantısı ve bazı ikili görüşmeler yapılmış, bu görüşmelerin içeriği yönetimsel, sportif ve ekonomik yönden sıkışan sorunların nasıl çözüleceğine dair istişareler ile sınırlı tutulmuştur. Trabzonspor camiasını yılgınlığa sürüklemek için bilinçli olarak basına pompalanan \'kimse aday olmaz\' algı operasyonuna rağmen, eski birçok yöneticinin pozisyon alıp, kırgınlıkları unutup, bir araya gelerek bir başkan adayının listesinde birlikte yer alması, gelecek günler için de örnek teşkil edecek olumlu bir davranıştır\" diye konuştu.
\"KATKI VERMEYE HAZIRIZ\"
\'Seçilen yönetimin, başarıyı uzun vadeye yayması, tüzüğü yapma ve Trabzonsporluluk ruhunu benimseyenlerle yola devam etme arzusu beklentilere uygun ve desteklenmesi gereken bir reçetedir\' diyen Sürmen, şöyle dedi: \"Yönetimin hedeflerini gerçekleştirmesi ve ortak akıl üretmesi yönünde yapacağı çalışmalarda Divan Başkanlık Kurulu ve diğer kurullar her türlü katkıyı vermeye hazırdır. Diğer taraftan son zamanlarda gerek basında, gerekgenel kurullarda, gerekse sosyal medyada oluşan yeni hitap üslupları, camiamızı derinden yaralamaktadır. Genel Kurullardaki konuşmalarda, basın açıklamaları ve sosyal medyadaki yazılarda TCK\'ya göre suç teşkil eden kelimelerin kullanılmaması ve amacı siyaset olan konuşmaların yapılmaması için azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir. Alınacak tedbirlerle ikna olunmaması halinde, camiaya yakışmayan bu tür söylem ve eylemlerde bulunanlar hakkında Disiplin Kurulu çalıştırılarak, gerekli tedbirlerin alınması zorunluluğu doğacaktır. Yapılan kongrenin camiamıza hayırlı olmasını dilerim.\"
(FOTOĞRAFLI)

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