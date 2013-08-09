Trabzonspor, Dinamo Minsk'le berabere kalarak play-off turuna yükseldi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Belarus'un Dinamo Minsk takımı ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, tur atladı. İlk maçta 1-0 yendiği rakibini eleyen bordo-mavililer, play-off turuna yükseldi.
Maçın önemli anları ise şöyle
46. dakikada Stasevch'in ceza alanı dışı sağ çaprazından çektiği şutta top az farkla üsten auta gitti.
49. dakikada yine Stasevich'in ceza alanı dışında yerden şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak'ı geçen top direğin dibinden auta çıktı.
51. dakikada Volkan Şen'in soldan yerden ortasında, savunmada Kontsevoi'nin müdahale ettiği topu kaleci Sulima yatarak kontrol etti.
65. dakikada Aykut Akgün'ün ara pasında, Henrique uygun durumda topu kontrol edemeyince bordo-mavililer mutlak bir golden oldu.
79. dakikada Stasevich'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Onur topu üsten kornere çeldi.
87. dakikada Figueredo'nun ceza alanı içinden çektiği şutta, savunmada Zeki Yavru'ya çarparak kaleye giden topu kaleci Onur Recep Kıvrak çelmeyi başardı.
90. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Olcan Adın, topu ayağından açınca kaleci Sulima çıkarak tehlikeyi önledi.
90+1. dakikada Malouda'nın ara pasında topla ceza alanına giren Henrique'nin şutunda yerden seken top yandan auta gitti.
90+4. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, topu önünde bulan Yusuf Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
Karşılaşma golsüz sona erdi.