Trabzonspor derbi maçları es geçmiyor

T24

Lig başladıktan sonra herkesin ağzında Trabzonspor ve Beşiktaş vardı. Trabzonspor bayağı bayağı tempolu ve seyri zevkli futboluyla taraflı tarafsız herkese, “Vay be” dedirtiyordu. Beşiktaş ise Quaresma ve Guti cilalı ve kesinkes Bernd Schuster imzalı bir futbol devrimi peşindeydi. Defoları var mıydı? Vardı. Ama en azından geçen sezonun kısır takımı yerinde eğlenceli bir ekip vardı.Trabzonspor bir Hacısalihoğlu krizi yaşamış ve ardından 2 maçta 5 puan kaybetmişti. Şenol Güneş gibi bir sükunet sembolü bile krizde gerilmiş ve Mustafa Kamil Abitoğlu’nun lisansını yırtmaktan söz etmişti. Beşiktaş ile oynayacakları maçın hakemi, o Abitoğlu’nun teyzesinin oğlu Kuddusi Müftüoğlu’ydu ilginç bir şekilde. Dünya küçük tabii! Glowacki’nin sakatlığı ve Giray’ın sakatlığında 1.91’lik dev Mustafa Yumlu savunmanın ortasındaydı Trabzonspor’da.Beşiktaş’ta ise Viyana golcülerinden Bobo yoktu ama Holosko vardı. Hilbert sağ bekteydi. Q7’nin yokluğu ne kadar etki edecekti?8. dakikada Tabata’nın soldan korneri öyle bir falso aldı ki karşılıklı oynayan iki milli takım kalecisinden Onur zorlandı.Doğrudan ağlara gidebilecek topa tokadı basıverdi. Kim bilir Tabata böyle korner atmayı bu işin pirlerinden Mustafa Denizli’de öğrenmiştir. 11’de Trabzonspor gole yaklaştı. Teofilo bir anda kendini Hakan’la karşı karşıya buldu. Hakan geçen sezon bu statta inanılmaz şeyler yapmış ve takımına galibiyeti getirmişti. Bu kez de Hakan yattı ayağına Kolombiyalı’nın.Beşiktaş sağdan sağdan gelmeye başlamıştı. 20’de Hilbert’in ortasında Holosko dümdüz vurdu ama bu aut demekti. Hemen ardından Trabzonspor soldan Engin’in ortasıyla pozisyon buldu. Yattara’nın vuruşunda Hakan doğru yerdeydi. 23’te Hilbert, Tabata’ya uzattı topu. Brezilyalının vuruşu Onur’dan döndü. Nobre dönen topa vuramadı.Maçın temposu düştü sonrasında. Duran topta 35’te Mustafa’nın kafası Hakan’da kaldı. 45+1’de Tabata soldan serbest atış kullandı. Top yolda bir kafayı sıyırdı ve gitti direkten döndü.İkinci yarıya başlarken Şenol Güneş’in hamlesi Yattara’yı çıkarıp Ceyhun’u sokmaktı. 48’de Holosko’nun kafası tehlike yarattı. Ama orta sahasını güçlendiren Trabzonspor yavaş yavaş oyunu kontrol etmeye başlıyordu. 51’de sağdan Selçuk serbest atışı kullandı. Mustafa, 12 Dev Adam’ın bir üyesi gibi sıçradı. Kafayı vurduğunda aşağıda kalanlar onun gözünde karınca kadardı. Top doksana takıldı: 1-0.55’te sağdan yine Selçuk’un serbest atışı geldi. Teofilo uzak direkte boş kaleyi bulamadı. 58’de Engin’in vuruşunda Hakan geçit vermedi. Trabzonspor bundan sonra kontratak denemeleri yapıyordu. Beşiktaş ise tehlike yaratmaktan uzaktı. İyice bozulan Guti de kenara alınıyordu zaten. Maçın ilk yarısında Guti ile Engin’in kavgalarına rağmen kart görmemiş olmaları Müftüoğlu’nun iyi niyetinden kaynaklanmıştı.90+2’de Bobo’nun kafası savunmaya çarptı. 90+3’te Ceyhun çizgiden çıkardı Tabata’nın vuruşunu. 90+5’te Hakan, Colman’ın ayağından çekti aldı topu.Trabzonspor puan kayıplarını noktalarken moral buldu. Ama sezon başındaki temposundan yine uzaktı. Beşiktaş ise Rapid yorgunluğunu ikinci yarıda iyiden iyiye hissetti. Trabzonspor kalesine beklenen baskıyı yapamadılar. Son yarım saatte ev sahibi takım, uzatmalar hariç 3 forvete çıkan Beşiktaş’ı sokmadı ceza sahasına.