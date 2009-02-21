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Spor

Trabzonspor Denizlispor'u ağırlıyor

Turkcell Süper Lig'de averajla ikinci durumda bulunan Trabzonspor, bugün kendi saha ve seyircisi önünde Denizlispor ile saat 15.00'te karşı karşıya gelecek.

21 Şubat 2009 02:00


Turkcell Süper Lig'de averajla ikinci durumda bulunan Trabzonspor, bugün kendi saha ve seyircisi önünde Denizlispor ile saat 15.00'te karşı karşıya gelecek.

Turkcell Süper Lig'de 21. hafta maçında Trabzonspor, bugün sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.

Trabzon Avni Aker Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek ve Lig Tv'den naklen yayınlanacak.

En son 19 Ocak 2008'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Gençlerbirliği OFTAŞ Spor'a 2-1 mağlup olan ve 400 günü aşkın bir süredir sahasında kaybetmeyen Karadeniz ekibi, Denizlispor karşısında da bu başarısını sürdürmek amacında.

UMUT, HÜSEYİN VE FERHAT YOK

Trabzonspor'da kart cezalıları Umut Bulut ve Hüseyin ile sakatlığı süren Ferhat, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Song'un durumunun ise maç saatinde belli olacağı bildirildi.

Trabzonspor'un sahaya Sylva, Tayfun Cora, Song (Giray), Egemen, Cale, Serkan Balcı (Ceyhun), Selçuk İnan, Colman, Yattara, Alanzinho ve Gökhan Ünal onbiri ile çıkması bekleniyor.

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