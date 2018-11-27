Trabzonspor Denetleme Kurulu, borcun azaldığını açıkladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) -



Trabzonspor Denetleme Kurulu, 1-2 Aralık tarihleri arasında yapılacak Olağan Genel Kurul öncesi kulübün net borcunun kurdaki düşüş nedeniyle yaklaşık 100 milyon TL azaldığını açıkladı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, 6 ay önceki Olağanüstü Genel Kurul öncesi yaptıkları basın toplantısında \'Deniz bitti, Trabzonspor\'un ekonomisi S.O.S. veriyor\' başlıklarıyla kullandıkları sözlerin ve iradenin arkasında olduklarını söyledi. Kulübün durumunun 6 ay önceki durumdan iki kat daha tehlikeli olduğunu kaydeden Ören, bununla beraber Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulunun işlerinin daha çok zorlaştığını, kurtuluş reçetesinin ise öze dönüş olduğunu kaydetti.

AKTİF ÜYE SAYISI 23 BİN 735

Daha sonra Denetleme Kurulu adına hazırlanan denetleme raporunu okuyan denetleme kurulu üyesi İsmet Keskin, 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle toplam üye sayısının 27 bin 075 kişi olduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Aktif üye sayımız 23 bin 735 kişidir. 1 Nisan 2018-30 Eylül 2018 dönemi itibariyle 564 yeni üye kaydı yapıldı. Aynı dönem içerisinde 8 üye istifa ederek üyelikten ayrıldı. 2018 yılı içerisinde toplam yeni üye kaydı 629 kişidir. 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kurulumuzun aldırmış olduğu mahkeme kararı ile oy kullanmaları engellenen ve eski tüzüğümüzün 10/c maddesine aykırı olarak fazladan kaydı yapılan 1633 üyenin üyelikten çıkarma işlemi yapılmıştır. Önceki raporda belirttiğimiz bu üyeler bu dönemde yeni tüzüğümüzün 23/e maddesi ve geçici 4\'üncü maddesinde belirtilen hükümler dahilinde müracaat edenlerin üyelik kayıtları yönetim kurulu tarafından yeniden yapılmıştır. Bu üyelerin sayısı 315 kişidir.\"

78 PERSONEL AYRILDI, 108 PERSONEL ALINDI

Trabzonspor Kulübü ve bağlı şirketlerinde 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle toplam personel sayısının 375 olduğunu belirten Keskin, şöyle devam etti:

\"31 Ekim 2018 tarihi itibariyle idari personel 298, amatör branşlar ve altyapı öğretmenleri 19, A takım sporcuları 35, 1461 A takım sporcuları 23 olmak üzere toplam 375 personel çalışmaktadır. Bu dönem içerisinde sözleşmesi dolan, çıkartılan veya istifa eden personel sayısı toplamı 78, yeni alınan personel sayısı 108 kişidir.\"

Keskin, dernek bünyesi içerisinde eskrim branşının da dahil edildiğini, tüm amatör branşlarda toplam 155 faal sporcunun da bulunduğunu kaydetti.

DEVAM EDEN DAVA DOSYA SAYISI 150

Trabzonspor kulübü ve bağlı şirketlerin devam eden hukuki dava dosya sayısının 150 olduğunu da açıklayan Keskin, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

\"Bunlardan hukuk dava dosyaları 49, FIFA ve CAS dosyaları 7, TFF UCK dosyaları 10, alacaklı icra rakip dosyaları 10, borçlu icra takip dosyaları 74 olmak üzere toplam 150 dosya sayısı 150\'dir.\"

16 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ EURO ÜZERİNDEN

Gelir ve gider belgelerinin tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak yasal defterlere kayıt edildiğini ve mali tabloların oluşturulduğunu kaydeden Keskin, şöyle devam etti:

\"1 Nisan 2018-31 Ekim 2018 tarihleri arasında dernek ve bağlı şirketlerin gelirleri 186 milyon, 490 bin 763 TL, kullanılan kredi ve yönetici katkısı 113 milyon 83 bin 240 TL olmak üzere toplam 299 milyon 674 bin 3 TL. Toplam giderleri 298 milyon 129 bin 753 TL olduğu tespit edilmiştir. Profesyonel futbolcularla döviz (Euro) cinsinden yapılan sözleşme sayısı 16 olup 2018/19 futbol sezonu içerisinde toplam maliyet bedelleri 22 milyon 711 bin 750 Euro(136 milyon 270 bin TL) tutmaktadır. Diğer 12 oyuncunun sözleşme maliyeti ise 14 milyon 810 bin TL\'dir.

NET BORÇ 987 MİLYON 698 BİN 806 TL

31 Ekim 2018 tarihi itibariyle kısa ve uzun vadeli borçlarını açıklayan Keskin, şu bilgileri verdi:

\"31 Ekim 2018 tarihi itibariyle kısa vadeli borçlar toplamı 659 milyon 398 bin 121 TL, uzun vadeli borçlar toplamı 586 milyon 882 bin 258 TL, borçlar toplamı ise 1 milyar 246 milyon 380 bin 258 TL. Kısa vadeli mevcutlar 258 milyon 681 bin 573 TL, net borç toplamı 987 milyon 698 bin 806 TL\'dir.\"

KUR DÜŞTÜ, BORÇ AZALDI

Kurdaki düşüş nedeniyle Trabzonspor’un borcunu azalttığını da belirten Mahmut Ören, \"31 Ağustos itibariyle olan hesap dönemini Divan toplantısında açıkladığımızda borç 1 milyar 76 milyon TL\'ydi. Buradan 987 milyona geriledi. Bunun yaklaşık 85 milyon TL\'si kur farkından. Kalan fark ise gelir girdilerinden. Yaklaşık 100 milyon TL\'lik bir düşüş sağlandı. Bu da kur düştükçe borç azalıyor, yükseldikçe borç artıyor demek oluyor\" diyerek açıklamalarını tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mahmut Ören’in açıklamaları

-Denetleme raporunun okunması



(FOTOĞRAFLI)