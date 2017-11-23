Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına ve taraftarlara açık olarak yapılan antrenmanda, ısınmanın ardından pas ve dar alanda taktik çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca antrenmanı Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri ziyaret ederek, bordo mavili futbolcular ve teknik heyetle birlikte fotoğraf çektirdiler.

KULÜPTEN GENEL KURUL AÇIKLAMASI

Trabzonspor Kulübü’nün Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın Aralık ayında yapılacağı belirtildi. Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Tüzüğümüzün 29’uncu Maddesine istinaden kulübümüzün Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemle 15 Aralık 2017 Cuma günü saat 12.00’de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündemle 23 Aralık 2017 Cumartesi günü KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Salonu’nda saat 09.30’da yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

HABER-KAMERA:TOLGA SAĞLAM/TRABZON-DHA