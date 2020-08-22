Trabzonspor'dan Thiam ve Fatih Öztürk transferleri için suç duyurusu

Trabzonspor, Kasımpaşa'nın oyuncularını Galatasaray ve Fenerbahçe'ye vermesinin usulsüz olduğunu ve transferlere lisans verilmemesi gerektiğini belirterek federasyona başvuru yaptı.

Kasımpaşa'nın Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a; Mame Thiam'ı ise Fenerbahçe'ye bedelsiz göndermesi tartışmalara neden olmuştu. Lacivert beyazlıların, mali sıkıntı yaşayan bu iki kulübe destek vermek amacıyla böyle bir karar aldıklarını açıklaması diğer kulüplerden tepki görmüştü.



Bu durumla ilgili Trabzonspor Divan Kurulu, TFF'ye başvurdu.Trabzonspor, G.Saray ve F.Bahçe'nin yaptığı transferlerle ilgili suç duyurusunda bulundu.

"Lisans verilmemeli"

Bordo-mavililer, Kasımpaşa'nın oyuncularını G.Saray ve F.Bahçe'ye vermesinin usulsüz olduğunu ve transferlere lisans verilmemesi gerektiğini belirterek, suç duyurusunda bulundu.



Dilekçede, Kasımpaşa'nın harcama limitini bedelli satış ile artırması mümkün iken böyle bir yol izlemesinin görevi kötüye kullanmak olduğu vurgulandı.Trabzonspor, G.Saray ve F.Bahçe'nin yaptığı transferlerle ilgili suç duyurusunda bulundu



