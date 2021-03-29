Trabzonspor'dan Salih Uçan'a 4 yıllık imza teklifi

Trabzonspor'un gündemindeki Salih Uçan için İtalyan medyasından da bir iddia geldi. Daha önce Roma forması giyen başarılı orta saha oyuncusuyla bazı Serie A ekiplerinin ilgilendiği vurgulanırken, Trabzonspor’un 4 yıllık teklif yaptığı belirtildi.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan konusunda yönetimden hızlı davranılmasını istedi.



Galatasaray ve Beşiktaş’ın da radarında bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için bordo-mavililer nabız yoklamaya başladı. Alanyaspor’la kontrat yenilemeyen Salih için bazı İtalyan kulüplerinin de devrede olduğu öne sürüldü.



Çizme basını, Serie A’dan bazı takımların, daha önce Roma forması giyen Salih’i takip ettiğini yazdı. Gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trabzonspor’un oyuncuya 4 yıllık mukavele teklifinde bulunduğunu da ifade etti.