Trabzonspor'dan Papu Gomez'e teklif

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Papu Gomez için Atalanta'ya 3 milyon euro'luk teklif yaptı. Arjantinli oyuncuya ise yıllık 2 milyon euro verileceği bildirildi. Bordo-mavili takım, Atalanta ve Papu Gomez'in cevabını bekliyor.

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre, Bordo-mavili takım yıldız futbolcu için 3 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ayrıca oyuncuya 2.5+1'den yıllık 2 milyon euro teklif sunuldu. Bordo-Mavili takım, Atalanta ve Papu Gomez'in cevabını bekliyor.

Teklif bonuslarla dolu

Papu Gomez'e yapılan teklifte bir çok bonus bulunuyor. Trabzonspor UEFA Kupası'na katılırsa 100 bin euro daha ödenecek. Ayrıca hucüm oyuncusu toplamda 10 asist ve gole ulaşırsa ekstra 100 bin euro kazanacak.

Atalanta 5 milyon Euro istiyor

Serie A ekibi Atalanta'da kadro dışı kalan Papu Gomez için kulübü 5 milyon euro bonservis talep ediyor. Görüşmelerin devam ettiği tarafların bonservis konusunda orta yolu bulmaya yakın olduğu belirtiliyor.

7 sezondur Atalanta forması giyen 32 yaşındaki oyuncu 5 kez Arjantin Milli Takım forması giydi. Bu sezon İtalyan ekibiyle 16 maça çıkan Papu Gomez 16 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.