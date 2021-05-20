Trabzonspor'dan Leipzig'e Alexander Sörloth teklifi

Trabzonspor, eski golcüsü Alexander Sörloth için Alman ekibi RB Leipzig'in kapısını çaldı. Bordo-mavililer, Norveçli golcüyü kiralamak için teklifte bulundu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Trabzonspor, eski golcüsü için RB Leipzig'le görüştü. Bordo-mavili kulüp Norveçli futbolcu için Leipzig'e kiralama teklifinde bulundu. Leipzig'den yıllık net 2.7 milyon euro kazanan Sörloth için 1.5 milyon euro ve 500 bin euro bonus teklif eden Trabzonspor ücretin farkını ise Alman ekibinin ödemesini teklif etti.

Leipzig'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sörloth'un kariyerine nerede devam edeceği belirsizliğini korurken oyuncunun ailesinin Türkiye'ye sıcak baktığı öne sürüldü.

2019-20 sezonunda Trabzonspor formasını giyen Sörloth bordo-mavili formayla çıktığı 49 maçta 33 gol atıp 10 asiste imza atmıştı.

Sezon başında Sörloth 20 milyon euro karşılığında Alman ekibinin yolunu tutmuş ve Trabzonspor da bu transferden 10 milyon euro kazanç sağlamıştı.