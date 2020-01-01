Trabzonspor'da Ünal Karman'dan sonra Hüseyin Çimşir dönemi

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman'ın ayrılmasının ardından Süper Ligi'in ikinci yarı hazırlıklarına yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir ile başlama kararı aldı.

İkinci yarı hazırlıklarına 4 Ocak’ta başlayacak Trabzonspor’da, teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başında Hüseyin Çimşir yer alacak.

Karaman’ın yardımcılığını da yapan bordo-mavili takımın eski kaptanı Çimşir, yeni hoca belirlenene kadar Antalya kampında oyuncuları ikinci yarıya hazırlayacak.

Çimşir geçen sezon 1 maç takım başındaydı

Hüseyin Çimşir, 2018-2019 sezonunun 8. haftasında Akhisarspor ile deplasmanda oynanan karşılaşma öncesi Ünal Karaman'ın annesinin vefatı dolayısıyla Trabzonspor'un başında sahaya çıkmıştı. Bordo mavililer bu karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı.