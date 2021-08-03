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Spor

Trabzonspor'dan hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumu hakkında açıklama

03 Ağustos 2021 12:05

Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün son durumu hakkında Trabzonspor açıklama yaptı. Genç futbolcunun sol uyluk üst adalesinde kas yaralanması tespit edildiği ve tedavisine devam edildiği söylendi.

Trabzonspor 'da Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakmıştı. Bordo mavililer, genç futbolcunun sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik oyuncumuz Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, “Kasımpaşa ile oynadığımız hazırlık karşılaşmasında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan son değerlendirmeler ve çekilen MR’ında sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir” dedi."

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