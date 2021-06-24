Trabzonspor'dan Enis Destan için yeni teklif

Trabzonspor yönetimi, Enis Destan için Altınordu’nun kapısını bir kez daha çalarak yaptığı teklife sonraki satıştan pay önerisini de ekleyecek

Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 3 yabancı yıldızı kadrosuna katan Trabzonspor, bu sefer de yerli transferlere yönelmiş durumda.

Bordo-mavili takımın teknik patronu Abdullah Avcı'nın takımda görmeyi çok istediği milli futbolcu Enis Destan için daha önce yapılan görüşmeler kulübünün istediği yüksek rakamlar nedeniyle gerçekleşmemişti. Avcı'nın talebi doğrultusunda oyuncu için İzmir ekibiyle son bir görüşme daha yapılacak.

Daha önceki önerilen rakamı korumayı düşünen bordo-mavili yönetimin, Altınordu'nun da istediği bir sonraki satıştan pay maddesini dahil etmesi bekleniyor. İzmir kulübünün ise oyuncuya yurt dışından da teklifler geldiğini, şu an için bir karar aşamasında olmadıklarını bordo-mavili yöneticilere ilettiği öğrenildi. (Sabah)