Trabzonspor’dan Altay maçı için TFF’ye başvuru

Trabzonspor, Altay maçının Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynanması için TFF'ye başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Antalyaspor maçında taraftarların sahaya girmesi ve zeminin bozulması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na stat değişikliği için başvuruda bulundu. Trabzonspor, Akyazı’da zeminin ağır hasarlı olması nedeniyle Altay maçını 14 Mayıs Cumartesi günü Şanlıurfa GAP Stadı’nda oynamak için TFF’ye resmi başvurusunu yaptı.

Ayrıca, kupa töreninin 15 Mayıs Pazar günü Trabzon’da yapılması için başvuru da bulunduğunu da belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun hafta içi Trabzonspor’un bu başvurusunu görüşerek karar vereceği öğrenildi.

İşte Trabzonspor’un yaptığı açıklama:

“Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu’nda şampiyonluğumuzu ilan ettiğimiz Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması sonrası Medical Park Stadyumu’nun gerek zemininde gerekse teknik ve fiziki altyapı şartlarında müsabaka oynanmasını engelleyecek ağır tahribat oluştuğu tespit edilmiştir.

Mevcut tespitlerimiz değerlendirildiğinde, 37. haftada kendi sahamızda oynayacağımız Altay müsabakasının, sahamızda oynanmasının, sporcu sağlığını ciddi derecede tehlikeye sokabileceği, futbolumuzun görsel açıdan kötü bir görüntüye yol açılarak marka değerine ciddi zarar verilebileceği, maçın yayın, reklam vb. süreçlerinin sağlıklı işleyemeyeceği gibi tehlikelerin yaşanabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Bu doğrultuda Altay karşılaşmasının 14 Mayıs, Cumartesi günü Şanlıurfa GAP Stadyumu’nda oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurular gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Spor Toto Süper Lig 2021 – 2022 Sezonu şampiyonluk töreninin ise 15 Mayıs, Pazar günü Trabzon Medical Park Stadyumu’nda yapılması için yine Türkiye Futbol Federasyonu’na gerekli başvurular yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”