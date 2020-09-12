Trabzonspor'da Sörloth krizi; üç gündür kulüpten gelen telefonlara yanıt vermiyor!

Bordo-mavililerin Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un Trabzon'a dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı iddia edildi.

TRT Spor'un haberine göre, üç gündür Trabzon'a gelmeyen Norveçli oyuncuya kulüpten kimsenin ulaşamadığı ve futbolcunun telefonlara cevap vermediği belirtildi. Sörloth'un milli maçtan 24 saat sonra Trabzon'a dönmesi gerekiyordu, ama kendisinden haber alınamadı.

Sörloth'un RB Leipzig ile anlaşmaya vardığı ve bu yüzden Trabzon'a dönmek istemediği iddia ediliyor.

Öte yandan Norveç Milli Takımı'nın Galatasaray'da oynayan iki oyuncusu Omar Elabdellaoui ve Martin Linnes ise İstanbul'a döndü.