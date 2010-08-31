Trabzonspor da 'siftah' yaptı: 0-0

T24 - Trabzonspor elektrik arızası nedeniyle yarım saat duran maçta Antalyaspor'la 0-0 berabere kalarak, bu sezon ilk kez puan kaybetti.





Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta Antalyaspor-Trabzonspor maçıyla kapandı.





Mardan Stadı'nda oynanan maça ev sahibi Antalyaspor daha basklılı başlarken, Tita ve Djiehoua ile Trabzonspor savunmasını zorladı. Temponun arttığı dakikalarda beklenmedik bir olay gerçekleşti. Karşılaşmanın 39. dakikasında sahanın ışıkları sönünce maça ara verildi. Karşılaşma 27 dakikalık aranın ardından arızanın giderilmesiyle yeniden başladı.





Devrenin son dakikasında Trabzonspor, Alanzinho ile mutlak bir fırsatı harcayınca soyunma odasına golsüz eşitlikle inildi.





İkinci yarının başında topa daha çok sahip olan taraf Trabzonspor'du. Kontrataklarla şans arayan Antalya, 55'te Djiehoua ile golü kaçırıken, 58'de Alanzinho ilk yarıdakine benzer pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak yine Ndjock'a takıldı. Seyir zevki yüksek mücadeleye sahne olan bu devrede, iki takım da yakaladıkları şansları değerlendiremeyince maç başladığı gibi sona erdi.





Ligin ilk 2 haftasında kazanan Trabzonspor bu sonuçla sezonun ilk puan kaybını yaşarken, 7 puanda kaldı ve liderliği 3'te 3 yapan Bursaspor'a kaptırdı.





Antalyaspor ise Fenerbahçe yenilgisiyle başladığı sezonda Sivasspor'dan sonra Trabzonspor'la da berabere kalarak puanını 2 yaptı.







MEDİCAL PARK ANTALYASPOR: 0 - TRABZONSPOR: 0





Stat: Mardan Antalya Stadı





Hakemler: Hüseyin Göçek, Bülent Gökçü, Kemal Yılmaz





Medical Park Antalya: Sammy Ndjock, Erkan, Yenal, Radeljic, Deniz Barış, Kerem, Ertuğrul, Proment (Dk. 65 Sedat), Tita, Necati (Dk. 88 Kenan), Sergey Djiehoua (Dk. 77 Veysel)





Trabzonspor: Onur, Serkan, Cale, Giray, Egemen, Selçuk, Colman (Dk. 59 Ceyhun), Alanzinho (Dk. 77 Barış), Jaja, Umut Bulut, Yattara (Dk. 68 Burak)





Sarı Kartlar: Dk. 36 Colman, Dk. 54 Cale, Dk. 85 Serkan (Trabzonspor) Dk. 45 Tita, Dk. 68 Yenal, Dk. 71 Sedat, Dk. 81 Ertuğrul, Dk. 86 Necati (Medical Park Antalyaspor)









Maçtan dakikalar





3. dakikada Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşta, Selçuk'un ortasına yükselen Egemen, topu kafayla kaleye gönderdi ancak kaleci Sammy topu kontrol etti.





13. dakikada Tita'nın kullandığı köşe atışı doğrudan kaleye yöneldi. Kaleci Onur, topu güçlükle kornere tokatladı.





31. dakikada ceza sahasında topla buluşan Sergey, Giray'dan sıyrılarak topu kaleye gönderdi. Kaleci Onur, topu elleriyle kornere çeldi.





33. dakikada Tita, topu Sergey'in koşu yoluna attı. Kaleci Onur, kalesini terk ederek Sergey'den önce topu taca atarak tehlikeyi uzaklaştırdı.





45. dakikada sol kanatta topla buluşan Alanzinho, rakip defans oyuncularından sıyrılarak topu kaleye gönderdi. Umut'un dokunamadığı top yandan az farkla auta çıktı.





56. dakikada Necati'nin ara pasıyla buluşan Sergey, kaleci Onur'la karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunu Onur, yatarak iki hamlede topu kontrol etti.





57. dakikada Umut'un pasıyla buluşan Alanzinho, müsait pozisyonda topu kaleye gönderdi. Kaleci Sammy, topu çelerek golü önledi.





62. dakikada Trabzonspor'da Egemen'in sektirdiği topla buluşan Tita'nın sert şutunda top üstten

auta çıktı.





Kalan dakikalarda iki takımın da çabası gol getirmeyince karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.



