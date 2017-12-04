Trabzonspor da savcılığa gidiyor

\"Ağır itham ve iftiralardan dolayı Fenerbahçe Kulübü için savcılığa suç duyurusunda bulunacağız\"

Tolga SAĞLAM - TRABZON / DHA

Fenerbahçe Kulübü\'nün, Trabzonspor - Fenerbahçe Doğuş maçında yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusu yapacağını açıklamasının ardından Trabzonspor Kulübü\'nün de suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüp, \"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında dün Hayri Gür Spor Salonu\'nda Trabzonspor ile karşılaşmıştır. Söz konusu karşılaşma esnasında spor salonunda açılan pankart, maç boyunca edilen küfürler, salonda yaşanan sportmenliğe aykırı olaylar, sporcularımızın maruz kaldığı şiddet ortamı ve Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı\'nın hakaret ve iftira dolu açıklamalarıyla ilgili tarafımızdan suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız\" ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor Kulübü\'nden edinilen bilgiye göre de, ağır itham ve iftiralardan dolayı Fenerbahçe Kulübü için savcılığa suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.

Bordo-mavili kulüp, \"Seyirci inisiyatifiyle açılan bir pankartı bahane edip tüm camiayı FETÖ\'cülükle suçlayan, bu kadar ağır ithamlarda bulunan Fenerbahçe Kulübü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız\" ifadelerini kullandı.