T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor da savcılığa gidiyor

"Ağır itham ve iftiralardan dolayı Fenerbahçe Kulübü için savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" Tolga SAĞLAM - TRABZON / DHA Fenerbahçe Kulübü'nün, Trabzonspor - Fenerbahçe Doğuş maçında yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusu yapacağını açıklamasının ar

04 Aralık 2017 20:18

\"Ağır itham ve iftiralardan dolayı Fenerbahçe Kulübü için savcılığa suç duyurusunda bulunacağız\"

Tolga SAĞLAM - TRABZON / DHA

Fenerbahçe Kulübü\'nün, Trabzonspor - Fenerbahçe Doğuş maçında yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusu yapacağını açıklamasının ardından Trabzonspor Kulübü\'nün de suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüp, \"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında dün Hayri Gür Spor Salonu\'nda Trabzonspor ile karşılaşmıştır. Söz konusu karşılaşma esnasında spor salonunda açılan pankart, maç boyunca edilen küfürler, salonda yaşanan sportmenliğe aykırı olaylar, sporcularımızın maruz kaldığı şiddet ortamı ve  Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı\'nın hakaret ve iftira dolu açıklamalarıyla ilgili tarafımızdan suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız\" ifadelerini kullanmıştı.
Trabzonspor Kulübü\'nden edinilen bilgiye göre de, ağır itham ve iftiralardan dolayı Fenerbahçe Kulübü için savcılığa suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.
Bordo-mavili kulüp, \"Seyirci inisiyatifiyle açılan bir pankartı bahane edip tüm camiayı FETÖ\'cülükle suçlayan, bu kadar ağır ithamlarda bulunan Fenerbahçe Kulübü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız\" ifadelerini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fenerbahçe KulübüSAĞLAMTRABZONDHA Fenerbahçe Kulübü TrabzonsporFenerbahçe DoğuşTrabzonspor KulübüSarılacivertliDoğuş Basketbol Takımımız Tahincioğlu Basketbol Süper LigiHayri Gür Spor Salonu TrabzonsporSöz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24