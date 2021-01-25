Trabzonspor'da Pereira ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, Portekizli futbolcu Joao Pereira'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, Joao Pereira'nın 1 Haziran 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan fesih anlaşmasına istinaden, oyuncunun sezon sonuna kadar olan hak edişleri, ay bazında kulübümüz tarafından ödenecektir" ifadesine yer verildi.