Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek adını finale yazdıran Trabzonspor'da Nwakaeme şoku yaşandı. Bordo mavililerin yıldız ismi sol kasığındaki problemden dolayı 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

31 yaşındaki forvet oyuncusunun yaşadığı sakatlıktan dolayı 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Trabzonspor, MR çekimi sonrasında oyuncunun durumunu açıklayacak.

Nwakaeme'nin Alanyaspor ve Ankaragücü maçını kaçıracağı, Galatasaray maçına ise yetiştirilmeye çalışılacak.

Nijeryalı futbolcu bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 39 maçta 14 gol atarken 11 de asist yaptı.