Trabzonspor'da Bruno Peres'den kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor maçında sakatlanan Trabzonspor'lu futbolcu Bruno Peres'in aşil tendonunda yırtık tespit edildi.
Kulüp Doktoru Hakan Çelik, bordo-mavili kulübün internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, sol ayak bileğinden sakatlanan futbolcunun bugün MR'ının çekildiğini belirtti.
Peres'in sol aşil tendonunda yırtık tespit edildiğine işaret eden Çelik, futbolcunun ameliyatının ise planlandığını kaydetti.
Brezilyalı stoper, Adana Demirspor maçının 27. dakikasında girdiği ikili mücadelede yerde kalmış ve sahadan sedye ile ayrılmak zorunda kalmıştı.