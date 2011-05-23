-TRABZONSPOR DA BORSADA SEVİNDİRDİ İSTANBUL (A.A) - 23.05.2011 - Şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptıran Trabzonspor'un İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisseleri ilk seansın sonunda yüzde 11,80 değer kazandı. İlk seansı 1,90 puan artarak 18,00 liradan kapatan Trabzonspor hisseleri, yatırımcısına ilk yarının sonunda yüzde 11,80 oranında kazandırdı. Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor'u deplasmanda 4-3 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ise taraftarını sevindirirken, yatırımcısına kaybettirdi. İMKB'de ilk seansın sonunda Fenerbahçe hisseleri 6,75 puan düşerek 82 liraya gerilerken, hisseler günün ilk yarısında yüzde 7,61 oranında değer kaybetti.