T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor'da Bakasetas seferberliği

Haftaya lider giren Trabzonspor'da Bakasetas'ın geride kalan 9 maçta 7 gol 3 asisti bulunuyor

23 Ekim 2021 11:27

Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Bakasetas seferberliği yaşanıyor. Son idmanda sakatlanan Yunan yıldız maça yetiştirilmeye çalışıyor.

Trabzonspor'un Göztepe maçı için yaptığı son idmanda sakatlanan Bakasetas, Göztepe maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Sabah'ın haberine göre arka adalesinden problem yaşayan ve MR'ı çekilen Yunan yıldız, bu akşamkimaça yetiştirilmeye çalışılıyor.

Haftaya lider giren Trabzonspor'da Bakasetas'ın geride kalan 9 maçta 7 gol 3 asisti bulunuyor.

Bakasetassüper ligTrabzonsporgöztepe
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24