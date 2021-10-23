Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Bakasetas seferberliği yaşanıyor. Son idmanda sakatlanan Yunan yıldız maça yetiştirilmeye çalışıyor.



Trabzonspor'un Göztepe maçı için yaptığı son idmanda sakatlanan Bakasetas, Göztepe maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.



Sabah'ın haberine göre arka adalesinden problem yaşayan ve MR'ı çekilen Yunan yıldız, bu akşamkimaça yetiştirilmeye çalışılıyor.

Haftaya lider giren Trabzonspor'da Bakasetas'ın geride kalan 9 maçta 7 gol 3 asisti bulunuyor.