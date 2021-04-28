Trabzonspor'da Abdullah Avcı en az 6 transfer istedi

Yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı en az 6 transfer istiyor.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları Avcı'nın raporu doğrultusunda devam ediyor. Takvim'in haberine göre; Sunduğu raporda 6 direkt oynayacak oyuncu isteyen Avcı'nın, "Önce direkt oynayacak oyuncuları transfer edelim sonra rotasyon oyuncularına odaklanırız" dediği öğrenildi.

Sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat, en az 2 forvet, orta saha ve Uğurcan Çakır'ın durumuna bağlı olarak kaleci transferi de söz konusu.