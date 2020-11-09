Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başlıyor: Teknik ekip belli oldu

Sezona Eddie Newton ile başlayan Trabzonspor, ligin ilk 7 haftasında sadece 5 puan toplayabilmiş ve İngiliz hoca ile yollar ayrılmıştı. Newton'ın ayrılması sonrası Abdullah Avcı ile anlaşan yönetimin bugün açıklamayı yapması bekleniyor.

Milli ara nedeniyle takıma 3 günlük izin verilirken, hazırlıklar çarşamba günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde başlayacak. Bu antrenmanda yeni teknik direktör Abdullah Avcı da takımın başında olacak. 2 haftalık arayı mini bir kamp gibi gören Avcı, bu süreçte oynatmayı planladığı futbolun ve oyun anlayışının temellerini atmayı hedefliyor.

Trabzonspor ile yeni bir meydan okuma

Uzun yıllar Başakşehir, eski adıyla İstanbul BŞB’yi çalıştıran Abdullah Avcı, 2011-2013 yılları arasında A Milli Takım serüveni yaşadı. Buradaki görevinden ayrıldıktan sonra 2014-2019 arası tekrar Başakşehir’in başında olan 57 yaşındaki teknik adam, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Siyah-Beyazlılar ile ligde 18 maça çıkan Avcı, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldıktan sonra 20 Ocak 2020’de Beşiktaş’tan ayrılmıştı. Eddie Newton öncesinde de Trabzonspor’la adı ciddi şekilde anılan tecrübeli hoca, rötarlı olarak göreve başlayacak. Abdullah Avcı kariyerinde ilk kez İstanbul dışında bir kulüp takımı çalıştıracak.

İşte Avcı’nın ekibi

Egemen Korkmaz | Yardımcı antrenör

Orhan Ak | Yardımcı antrenör

Özerk Tufan | Fizik performans antrenörü

Yaşar Çevikel | Psikolojik performans antrenörü

Haluk Güngör | Kaleci antrenörü

Caner Erol | Performans analisti