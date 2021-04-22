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Spor

Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak kadro dışı bırakıldı

Parmak'ın Galatasaray maçında forma giymek istemediği belirtildi

22 Nisan 2021 20:30

Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak'ı kadro dışı bıraktı.

Süper Lig'de art arda yaşanan kadro dışı ve sözleşme feshi kararlarına Trabzonspor da dahil oldu. Teknik Direktör Abdullah Avcı, orta sahanın etkili isimlerinden Abdülkadir Parmak'ı kadro dışı bıraktı.

DHA'nın verdiği bilgiye göre, Galatasaray maçında forma giymek istemeyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun 'disiplinsiz davranışlarının' alınan kararda etkili olduğu belirtildi.

Son yapılan antrenmana da alınmayan Abdülkadir Parmak'ın bundan sonraki süreçte takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

Bu sezon 26 maça çıkan ve herhangi bir skor katkısında bulunmayan Abdülkadir Parmak, son olarak 35. haftadaki Hatayspor karşılaşmasında forma giydi.

Abdülkadir ParmakAbdullah AvcıTrabzonsporSüper Ligkadro dışı
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