Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak'a af çıktı!

Trabzonspor'da daha önce kadro dışı kalan Abdülkadir Parmak teknik heyet ve camiadan özür diledi. Bordo-mavili kulüp Abdülkadir Parmak'ın bu hareketi sonrası affedildiğini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Teknik Direktörümüz

Trabzonspor'da daha önce kadro dışı kalan Abdülkadir Parmak teknik heyet ve camiadan özür diledi. Bordo-Mavili kulüp Abdülkadir Parmak'ın bu hareketi sonrası affedildiğini açıkladı.

Trabzonspor'da daha önce kadro dışı kalan Abdülkadir Parmak teknik heyet ve camiadan özür diledi. Bordo-Mavili kulüp Abdülkadir Parmak'ın bu hareketi sonrası affedildiğini açıkladı.

Bordo-Mavili kulübün açıklaması...

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan futbolcumuz Abdulkadir Parmak yönetim kurulumuzdan, teknik heyetimizden ve camiamızdan özür dilemiştir.

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı bu özrün ardından Abdülkadir Parmak ile bugün bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından oyuncumuzu affettiğini ve yeni sezon kampına dahil edeceğini yönetim kurulumuza bildirmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

’nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan futbolcumuz Abdulkadir Parmak yönetim kurulumuzdan, teknik heyetimizden ve camiamızdan özür dilemiştir.

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı bu özrün ardından Abdülkadir Parmak ile bugün bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından oyuncumuzu affettiğini ve yeni sezon kampına dahil edeceğini yönetim kurulumuza bildirmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."